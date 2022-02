Fäkalien-Fontaine Abwasserrohr in Halle-Neustadt geplatzt - Wartungsstau?

Am Sonntagmorgen ist in Halle-Neustadt eine kleine Fäkalien-Fontaine aus dem Boden geschossen. Ein geplatztes Abwasserrohr ist der Grund gewesen. An ähnlicher Stelle ist bereits vor einiger Zeit eine Rohr-Havarie gewesen, berichtet ein Anwohner.