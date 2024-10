Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rentnerin schwer verletzt Fahndung nach Straßenbahn-Schläger in Halle

08. Oktober 2024, 09:20 Uhr

Die Polizei in Halle fahndet nach einem Mann, der am 29. Oktober 2023 eine 72-jährige Frau an der Haltestelle Kröllwitz angegriffen und schwer im Gesicht verletzt haben soll. Zuvor war er in einer Straßenbahn der Linie 7 durch aggressives Verhalten aufgefallen. Zeugen sind aufgerufen, sich zu melden.