Toter nach mehr als vier Jahren identifiziert

"Dank Ihrer Unterstützung und der großen Aufmerksamkeit Ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer ist es uns inzwischen gelungen, die Identität des Verstorbenen zu klären. Es handelt sich um einen Mann, der 1963 in Dresden geboren wurde und auf den Namen Jens M. hörte", informierte die Polizeiinspektion Halle am 23. April die Redaktion von Kripo live über den Ermittlungserfolg. "Ein besonderer Dank gilt dem aufmerksamen Zuschauer, dessen entscheidender Hinweis letztlich zur Identitätsfeststellung geführt hat", heißt es in der Mitteilung weiter.

Bis März 2025 war nur der Vorname des Toten bekannt. "Durch zahlreiche Zeugenbefragungen konnten wir erfahren, dass der Mann Jens hieß", erklärte Alexander Junghans, Polizeikommissar in Halle, im März gegenüber Kripo live. Der Wohnungslose habe sich oft an der Dieselstraße/Ecke Ottostraße aufgehalten. Im Umfeld der Supermärkte "Netto" und "Globus" sei er regelmäßig anzutreffen gewesen. "Das Besondere an dem Fall ist, dass jeder im Kiez den Mann kannte, aber nicht wirklich wusste, wer er ist", so der Polizeikommissar.

Die Todesumstände konnten nicht genau bestimmt werden, laut Ermittlerangaben lieferte die gerichtliche Sektion keine genauen Ergebnisse. Ein Fremdverschulden werde aber ausgeschlossen. "Am wahrscheinlichsten ist, dass er an einem fortgeschrittenen Tumorleiden verstorben ist", so Alexander Junghans.