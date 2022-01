Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht an Silvester in Halle mit einem erst 14-jährigen Opfer geht die Polizei Hinweisen zum Unfallauto nach. Am Neujahrstag seien bis in die Abendstunden Menschen, die sich im Umfeld des Unfallortes aufhielten, befragt worden, teilte die Polizei in Sachsen-Anhalt am Sonntag mit. Schon in der Nacht zum Samstag waren vor Ort Spuren gesichert und Befragungen durchgeführt worden.