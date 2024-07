Zwei Explosionen Hoher Schaden: Fahrkartenautomaten in Halle gesprengt

21. Juli 2024, 14:20 Uhr

Nachdem am Sonntagmorgen zwei Fahrkartenautomaten in Halle gesprengt worden sind, sucht die Polizei nach den Tätern. Die Unbekannten konnten mit Bargeld entkommen. An den Automaten entstanden hohe Schäden, auch der S-Bahn-Verkehr war zeitweise beeinträchtigt.