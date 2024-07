Halle Polizei erwischt Diebesduo mit 18 gestohlenen Fahrrädern

In Halle ist die Zahl der Fahrraddiebstähle im Jahr 2023, im Gegensatz zum landesweiten Trend, wieder gestiegen. So wurden in der Saalestadt im Vorjahr insgesamt 2.140 Fälle zur Anzeige gebracht. 294 mehr als noch 2022. In Sachsen-Anhalt werden nur in Magdeburg noch mehr Fahrräder gestohlen.