In Halle ist die Zahl der Fahrrad-Diebstähle im Jahr 2023 im Gegensatz zum landesweiten Trend wieder gestiegen. So wurden in der Saale-Stadt im Vorjahr insgesamt 2.140 Fälle zur Anzeige gebracht – und damit 294 mehr als noch 2022. In Sachsen-Anhalt werden nur in Magdeburg noch mehr Fahrräder gestohlen.