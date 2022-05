Halles Straßen sollen für Fahrradfahrer sicherer werden: Die Verwaltung muss prüfen, ob an Unfallschwerpunkten , zum Beispiel am Marktplatz, Straßenbahnschienen mit Spezialgummi versehen werden. So soll verhindert werden, dass Räder mit den Reifen in die Gleise rutschen und Radfahrer stürzen. Einen entsprechenden Antrag der Fraktion "Hauptsache Halle" hat der Stadtrat angenommen.

Die Verwaltung wird in Abstimmung mit den Halleschen Verkehrsbetrieben prüfen, ob Unfallschwerpunkte, an denen sich mehrere Schienen kreuzen, für Fahrradfahrer entschärft werden können. In anderen Städten, so Andreas Wels von der Fraktion "Hauptsache Halle", zeige die Unfallstatistik, dass die Gummis wirkten. Noch dazu sei das System preiswert. Wer die Mobilität mit dem Fahrrad in einer Stadt wie Halle fördern möchte, sollte dafür auch Bedingungen schaffen, sagte Wels MDR SACHSEN-ANHALT.