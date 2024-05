In Halle-Neustadt haben zwei vermeintliche Polizisten einen Rentner bestohlen. Wie die Polizeiinspektion MDR SACHSEN-ANHALT sagte, hatten die Männer in Zivilkleidung den 86-Jährigen am Dienstagnachmittag vor dessen Wohnung unter einem Vorwand angesprochen: Angeblich sei bei ihm eingebrochen worden.