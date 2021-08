Feierlichkeiten Das ist zum Tag der deutschen Einheit in Halle geplant – und diese Gäste kommen

Ein ökumenischer Gottesdienst in der Pauluskirche und ein anschließender Festakt in der Händel-Halle sind die Höhepunkte der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Halle. Dazu werden unter anderem Bundeskanzlerin Merkel, Bundespräsident Steinmeier und der amtierende Bundesratspräsident Haseloff erwartet.