Fernwärme bis Dienstag

Wenige Stunden später: eine erlöste Adelheid Burmeister am Telefon. Warmwasser und Heizung funktionieren wieder. Kurz zuvor hatten auch Stadtwerke und Stadtverwaltung die frohe Botschaft in einer gemeinsamen Presseerklärung verkündet. Bis Dienstag ist für die betroffenen Mieterinnen und Mieter die Fernwärmeversorgung sicher. Bis dahin wollen Stadtwerke und Stadtverwaltung weiter nach einer Lösung suchen. Bildrechte: Alisa Sonntag/MDR

Burmeister wohnt im Wohngebiet "Südpark" in Halle-Neustadt. Am Dienstag hatten die Stadtwerke bei mehreren Blöcken in dem Gebiet die Fernwärmeversorgung abgestellt. Der Grund: Das Unternehmen Bevo DE Alpha 2a, das mit den Stadtwerken den entsprechenden Versorgungsvertag habe, sei "erheblich" mit den Zahlungen im Rückstand gewesen. Das teilten die Stadtwerke MDR SACHSEN-ANHALT auf Anfrage mit. Betroffen waren demnach Wohnblöcke in der Offenbachstraße, der Telemannstraße, der Eduard-Künecke-Straße, der Johann-Sebastian-Bach-Straße, der Ernst-Hermann-Meyer-Straße, der Mendelssohn-Bartholdy-Straße und Wohnhäuser im Ponyweg. Wie viele Menschen genau betroffen waren, ist unklar. In den betroffenen Gebäuden stehen viele Wohnungen leer. Bildrechte: MDR/ Alisa Sonntag

Langwieriger Mahnprozess

Eine Sprecherin der Stadtwerke sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag: "Wir bedauern es außerordentlich, die Einstellung der Wärmeversorgung wiederholt androhen zu müssen und wissen, dass die Mieter bereits jetzt unter der Situation massiv leiden." Es sei den Stadtwerken nicht möglich, die Wärmeversorgung aufrecht zu erhalten, wenn die Kosten dafür nicht gezahlt würden. Der Entscheidung sei ein langwieriger Mahnprozess vorausgegangen. Das Unternehmen soll zwar zugesagt haben, die offenen Forderungen kurzfristig auszugleichen. Das sei aber nicht passiert.

Dabei zahlen die Mieterinnen und Mieter nach Angaben einiger Betroffener durchaus Monat für Monat ihre Nebenkosten an die Vermieter BEVO De Alpha Gmbh. Bei den Stadtwerken scheint das Geld allerdings nicht anzukommen. Im Haus, in dem Adelheid Burmeister wohnt, hat das Hausverwaltungsunternehmen SIM Property Management einen Zettel ausgehangen mit einer Erklärung für die offenen Rechnungen bei den Stadtwerken: "Der Grund hierfür liegt in den unzureichenden Einnahmen aus den Mietzahlungen, die wegen des hohen Leerstands in den Objekten aktuell nicht ausreichen, um die laufenden Kosten vollständig zu decken."

Bewohner fühlen sich allein gelassen

Christine Liebschwager, die in einem anderen betroffenen Haus wohnt, sagt dazu einem MDR AKTUELL-Reporter: "Wir zahlen regelmäßig unsere Miete. Und irgendwo muss die da hingehen. Der Leerstand, da können wir ja nichts dafür." Die leeren Wohnungen, ergänzt sie, verbrauchten ja nichts. Die Probleme könne sie nicht verstehen. So geht es auch Klaus Starke, der mit Adelheid Burmeister in einem Haus wohnt: "Wir haben kein heißes Wasser, keine Heizung. Da können wir uns auch gleich unter die Brücke setzen. Das ist genau dasselbe." Auch andere Mieter sagen: Sie fühlen sich im Stich gelassen. Von der Hausverwaltung, von dem Eigentümer, von der Stadt.

Kummer sind die Menschen in den betroffenen Häusern im "Südpark" gewohnt. Schon seit Jahren gibt es immer wieder Probleme. Am Dienstag ist es zum ersten Mal passiert, dass die Stadtwerke den angedrohten Fernwärmestopp umgesetzt haben. Im Raum stand ein solches Risiko allerdings schon mehrere Male. Mehrere Mieterinnen und Mieter erzählen, dass in ihren Häusern seit Jahren nicht geputzt wurde. Auf den Grünflächen rund um die betroffenen Gebäude stapelt sich der Müll. Und das auf Flächen, auf denen eigentlich die Kinder spielen sollen, die zahlreich im Viertel wohnen. Seit Anfang September hat die Hausverwaltung ein zusätzliches Unternehmen eingesetzt, um Hausmeisterdienste wie die Hausreinigung und Grünflächenpflege in den betroffenen Häusern zu erledigen, die Künne Immobilien Gruppe. In Burmeisters Haus hat das Unternehmen einen Zettel ausgehangen, auf dem steht: "Wir werden versuchen, jedes Objekt in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Bitte sehen sie es uns nach, wenn dafür etwas Zeit benötigt wird." Bildrechte: Alisa Sonntag/MDR

Schimmel und Schädlinge in der Wohnung

Auch mit Schimmel und Ungeziefer gibt es in den betroffenen Wohneinheiten Probleme. Burmeister kann davon ein Lied singen. In einem Raum ihrer Wohnung ist die ganze obere Kante übersät mit schwarzen Schimmelflecken. Ihre Tochter will in dem Raum nicht mehr schlafen, sagt Burmeister. Deswegen haben sie seit einiger Zeit zusätzliche Betten in einem anderen Raum aufgebaut. Immer wieder tauchten in den Wohnungen auch Kakerlaken auf. Die Schädlingsbekämpfung sei früher regelmäßig alle vier Wochen dagewesen, erzählt die 51-Jährige. Mittlerweile komme auch das Unternehmen nur noch, wenn per Vorkasse gezahlt würde. Der Vermieter sei überall dafür bekannt, seine Rechnungen nicht zu zahlen.

Offenbar auch bei den Notdiensten. Während das MDR-Kamerateam vor Ort ist, informiert ein Nachbar Adelheid Burmeister: Im Keller ist ein Rohr geplatzt. Das Wasser läuft nun ungehindert in den Keller. Über einige Abteile hinweg hat sich schon eine deutliche Pfütze gebildet. Bei der Hausverwaltung SIM Property Management habe er telefonisch nur den Anrufbeantworter erreicht, erzählt Edgar Vogel, der den Schaden im Keller entdeckt hat. Ein Notdienst habe am Telefon abgelehnt, sich um den Schaden zu kümmern. "Die Firma hier wäre zahlungsunfähig, sie kommen nicht mehr her", fasst der ältere Herr den Anruf zusammen. Die Nachbarn beraten, wer ihnen nun helfen könnte. Die Feuerwehr? Auch Stunden später hat sich nichts getan.

Stadt könnte eingreifen

Immerhin: Frieren müssen die betroffenen Mieterinnen und Mieter im Südpark nun nicht mehr. Auch, wenn der Vermieter die fehlende Summe noch nicht gezahlt zu haben scheint. Die Stadtwerke teilen in ihrer Presseerklärung mit, sie wollen ihm nochmals Zeit geben, um die Rechnung zu begleichen. Halles Bürgermeister Egbert Geier betonte, die Stadt sei sich ihrer Verantwortung in der Situation bewusst. Nach Angaben der Stadt strebt die Energieversorgung Halle eine einvernehmliche Lösung mit dem Vermieter der Wohnblöcke an. Gleichzeitig arbeite die Stadt aber auch an alternativen Lösungen auf Grundlage des Wohnraumaufsichtsgesetzes. Das Gesetz erlaubt Behörden, im Falle von verwahrlosten Wohnungen und Häusern einzugreifen. Bildrechte: MDR/ Alisa Sonntag