Halle Prügelei an Angersdorfer Teichen: Streit unter Kollegen?

Die Polizei hat nach der Schlägerei an den Angersdorfer Teichen in Halle-Neustadt weitere Verdächtige ermittelt. Die Ermittler gehen mittlerweile von einem Streit unter Kollegen aus. An der Schlägerei hatten sich mehrere Personen beteiligt. Ein Mann wurde festgenommen.