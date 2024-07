Nach einer Brandserie in zwei Kleingartenvereinen in Halle-Kröllwitz hält sich die Polizei bedeckt. Man sage aus ermittlungstaktischen Gründe nichts, hieß es auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT. Die Kleingärtner vermuten nach eigenen Angaben einen Brandstifter in den eigenen Reihen.