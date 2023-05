In Halle musste die Feuerwehr am Mittwochabend zum Wahlkreisbüro der SPD ausrücken. Dort habe es zuvor einen möglichen Brandanschlag gegeben, bestätigte die Polizei am Donnerstagmorgen MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach wurde ein 55 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen. Gegen ihn bestehe der Verdacht der Brandstiftung. Der mutmaßliche Täter befinde sich in Gewahrsam. Über ein Motiv könne aktuell noch nichts gesagt werden. Über das weitere Vorgehen entscheide jetzt die Staatsanwaltschaft. Zuerst hatte das Portal "Du bist Halle" darüber berichtet.