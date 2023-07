Stadtteil Büschdorf Neue Feuerwache in Halle wird eingeweiht

Die Berufsfeuerwehr in Halle bekommt eine dritte Wache. Die neue Feuerwache im Stadtteil Büschdorf wird am Nachmittag eingeweiht. Von dort aus sollen Einsatzkräfte schneller in den Osten der Stadt, zum Güterbahnhof und zum Gewerbegebiet "Star Park" ausrücken können.