Das erste Mal fanden sie noch an einem verlängerten Wochenende statt, mittlerweile erstrecken sie sich über eine ganze Woche: In Halle starten am Samstag die 17. Filmmusiktage Sachsen-Anhalt. In "Vielfalt und Komplexität" des Programms sieht der künstlerische Leiter Markus Steffen das Besondere.