Nach dem massenhaften Fischsterben im Saalekreis bei Wettin Ende August und September haben sich die beiden Saale-Altarme wieder erholt. Das Wasser im Altarm Stollen ist wieder klar und ohne fauligen Geruch. Damit befindet sich das Gewässer wieder in einem relativ guten Zustand. Die Wasserqualität des Saalealtarms bei Dobis habe sich durch die Wärme der letzten Tage allerdings wieder leicht verschlechtert, so der örtliche Angelverein. Die Blaualge sei wieder extrem aufgeblüht. Allerdings gäbe es bisher keine toten Fische. Die kürzlich durchgeführte Maßnahme, Wasser aus der nahegelegenen Saale einzuleiten, habe sich bewährt.

Um bei einem erneuten oder drohenden Fischsterben in Sachsen-Anhalts Gewässern gut vorbereitet zu sein, plant der Landesanglerverband e.V. die Anschaffung von drei Notfall-Transportanhängern für die Rettung der Gewässer, teilte der Verein mit. Jeweils einer dieser Anhänger soll im Norden, einer im Süden und einer in der Landesmitte stationiert werden. Diese Notfall-Transporthänger sollen unter anderem mit Belüftungspumpen sowie Benzinpumpen mit Schläuchen, die zur Frischwassereinleitung in das betroffene Gewässer gedacht sind, ausgestattet sein. Die Kosten pro Anhänger schätzt Matthias Göldner vom Landesanglerverband auf rund 10.000 Euro. Sein Wunsch ist, bis zum nächsten Jahr diese Anhänger anzuschaffen.