Halle: Erster Fledermaus-Tollwut-Fall seit 19 Jahren

Erster Fall seit 2003 Fledermaus-Tollwut in Halle nachgewiesen

Hauptinhalt

In Halle ist ein Fall von Fledermaus-Tollwut registriert worden. Es ist der erste Fall in der Stadt seit 19 Jahren. Eine Übertragung auf den Menschen ist möglich, die Wahrscheinlichkeit, in Kontakt mit einem infizierten Tier zu kommen, jedoch gering.