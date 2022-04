Krieg gegen die Ukraine Geflüchtete beziehen ehemaliges Maritim-Hotel in Halle

In Halle sind Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in das frühere Maritim-Hotel eingezogen. Es war in den vergangenen Wochen für die Geflüchteten hergericht worden. Die Bedingungen dort sind laut Stadt besser als in bisherigen Unterkünften.