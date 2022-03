Im halleschen Eisdom können ukrainische Familien zu den normalen Öffnungszeiten kostenlos Eislaufen Bildrechte: imago images/Steffen Schellhorn

Der Fußballdrittligist Hallescher FC bietet für ukrainische Kinder kostenloses Training an und versucht über Spenden auch alles zur Verfügung zu stellen, was die Kinder zum Fußballspielen brauchen. Laut dem Pressesprecher Lars Töffling wurde bereits ein Junge in den laufenden Trainingsbetrieb der U-12-Jugend integriert. Sechs weitere Kinder hätten Interesse bekundet – insgesamt sei die Resonanz aber noch gering, weil die Aktion aber auch erst seit einer Woche läuft. Die Saalebulls aus der Eishockeyoberliga bieten den geflüchteten Familien aus Halle kostenloses Eislaufen im Eisdom zu den üblichen Öffnungszeiten an.