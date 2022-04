Hilfe für Ukraine-Geflüchtete Drei Freundinnen aus Halle möblieren gemeinsam Wohnungen

Bildrechte: MDR INFO/Jan Bräuer

Fürchterliche Bilder haben uns in den letzten Tagen aus dem Kiewer Vorort Butscha erreicht. Auf der ganzen Welt lösen diese Bilder entsetzen aus. Millionen Ukrainer sind vor dem Krieg geflohen. Tausende haben in Sachsen-Anhalt Zuflucht gesucht. In Halle gibt es die Aktion "Wohnungspaten": Hallenserinnen und Hallenser richten für Kriegsflüchtlinge Wohnungen komplett ein.