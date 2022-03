Seit Sonntag gilt am Flughafen Leipzig/Halle der Sommerflugplan. Nach Angaben der Mitteldeutsche Flughafen AG werden bis Ende Oktober 28 verschiedene Ziele angesteuert, davon 26 in Südeuropa und Nordafrika. Damit gibt es wieder mehr Flüge als in den vergangenen beiden Jahren. Konrad Best, Leiter Business Development und Strategie, teilte mit: "Wir blicken optimistisch auf die Sommersaison."