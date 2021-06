Wichtiges Drehkreuz wird angeflogen Airport Leipzig/Halle nimmt Flüge nach Istanbul wieder auf

Die Türkei gilt inzwischen nicht mehr als Corona-Hochrisikogebiet . Das Robert Koch-Institut stufte das Land vor wenigen Tagen als normales Risikogebiet ein. Reisende aus der Türkei müssen damit bei der Einreise in Deutschland nicht mehr in Quarantäne. Wer nicht geimpft oder genesen ist, braucht aber einen negativen Corona-PCR-Test.

Bei der Einreise in die Türkei müssen Fluggäste einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Vollständig Geimpfte und Genesene brauchen keinen Test.

Nach mehr als vier Monaten Zwangspause hatte der Airport Ende März schrittweise wieder den regulären Passagierverkehr aufgenommen. Der erste Passagierflug seit dem 18. November 2020 ging am Donnerstag, dem 25. März, nach Hurghada in Ägypten. Ihm folgte am Freitag, dem 26. März, ein Flug nach Teneriffa.