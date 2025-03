Moderne Medizin Uniklinik Halle bekommt neues Institut für Zelltherapie

19. März 2025, 19:11 Uhr

Sachsen-Anhalt investiert vier Millionen Euro in ein neues Institut für Zelltherapie an der Uniklinik Halle. Dort hat man durch das am UKH ansässige Landeszentrum bereits Erfahrungen mit dem Forschungsgebiet. Zelltherapie gilt als Hoffnungsträger der modernen Medizin – vor allem für Krebspatienten.