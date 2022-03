Das Islamische Kulturzentrum in Halle (IKC e. V.) ist seit Jahren zu klein – Gemeindemitglieder müssen zum Teil draußen im Freien beten. Nachdem Anfang des Jahres auch noch Schüsse das Gebäude der islamischen Gemeinde getroffen haben, musste endlich eine Lösung her. Das 1.900 Quadratmeter große Grundstück neben dem Kulturzentrum soll durch die Stadt Halle an die Gemeinde verkauft werden.