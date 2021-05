Systemrelevant oder nicht systemrelevant – das ist die Frage und das Ärgernis, die die Hallenserin Anja Grothe zu ihrem Foto-Projekt inspirierten. Im Februar hatte sie von einer Fotografen-Kollegin gelesen, die die Klassifizierung als "systemunrelevant" derart wichtig nahm, dass sie an ihrer Berufung zweifelte. Ihre Arbeit empfand sie plötzlich als wertlos.

Nachts konnte Anja Grothe nicht schlafen, grübelte über die Kollegin und andere Freunde, die kreative Berufe haben und voll in ihren Jobs aufgingen – die nun aber kaum wiederzuerkennen waren ohne ihre Arbeit als Sänger, Schauspieler oder Barkeeper. "Da habe ich gesagt, mir reicht es jetzt, ich bin als Fotografin auch Künstlerin und ich möchte diese Möglichkeit nutzen, all den Menschen eine Stimme und ein Gesicht zu geben und ihnen zu zeigen, dass wir auch relevant sind", sagte Anja Grothe MDR SACHSEN-ANHALT.

Anja Grothe Die gebürtige Hallenserin ist 36 Jahre alt, hat einen vierjährigen Sohn und eine knapp einjährige Tochter. Momentan ist sie in Elternzeit. Anja Grothe hat Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert und fotografiert vor allem Kinder, Familien und Hochzeiten. Seit zwei Jahren arbeitet sie hauptberuflich als Fotografin. Ihr jetziges Fotoprojekt ist kostenfrei für die Protagonisten und ein reines "Herzensprojekt".

Anja Grothe arbeitet als selbstständige Fotografin und hat sich deshalb auch selbst in ihr Foto-Projekt aufgenommen. Bildrechte: Luise Kotulla

Dunkler Hintergrund, dunkle Kleidung, ganz minimalistisch – seit Anfang März lichtet die 36-Jährige jede Woche etwa drei Leute ab. Manche weinen vor ihrer Kamera, fast alle schütten ihr ihr Herz aus. Sprechen über Schulden, die sie machen mussten, über Kommentare wie: "Was bist du für ein Selbständiger, wenn du nicht mal ein Jahr überstehen kannst." Fast alle können sich finanziell nur über Wasser halten, weil sie einen Partner mit einem sicheren Job haben.

So geht es auch André Hamann, Inhaber einer Bar mitten in Halle. Er erzählt frustriert nach dem Shooting im Fotostudio von Anja Grothe: "Ich lebe von meiner Frau. Ich bin jeden Tag arbeiten und bringe keinen Cent nach Hause." Trotzdem schließt er jeden Tag wieder die Tür zum "Lujah" auf, arbeitet am Hygienekonzept und mixt sogar Cocktails – denn er verkauft "Locktails", die sich die Kunden mitnehmen können oder geliefert bekommen.