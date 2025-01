Am 2. Februar 2025 wird in Halle ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Neuwahl war nach dem Rücktritt des suspendierten Oberbürgermeisters Bernd Wiegand (parteilos) notwendig geworden. Er wäre regulär noch bis 2026 im Amt gewesen. Wiegand war vom Stadtrat suspendiert worden, weil er sich gegen das Coronavirus hatte impfen lassen, bevor er laut Impfreihenfolge an der Reihe gewesen wäre. Seitdem führt Egbert Geier (SPD) als Bürgermeister die Amtsgeschäfte in Halle. Eine mögliche Stichwahl ist laut Stadt für den 23. Februar geplant – den Tag der Bundestagswahl.