23. Februar 2025 Fragen und Antworten zur Oberbürgermeisterwahl in Halle

03. Februar 2025, 15:07 Uhr

Am 23. Februar 2025 findet in Halle (Saale) die Stichwahl für den neuen Oberbürgermeister statt. Von ursprünglich neun Kandidatinnen und Kandidaten sind nun noch zwei übrig. Wer sind sie, wer darf abstimmen, was muss ich für die Briefwahl beachten? MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet die wichtigsten Fragen.