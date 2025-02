Die Wahlberechtigten können ihre Stimme am Wahltag in den zahlreichen Wahllokalen abgeben. Diese sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Direkt im Anschluss findet die Auszählung der Stimmzettel statt. Für jeden Wahlkreis ist ein Wahllokal eingerichtet. Wo man wählen kann, steht auf der Wahlbenachrichtigung, die alle Wahlberechtigten etwa vier bis sechs Wochen vor der Wahl erhalten. Die Benachrichtigungen der Hauptwahl gelten laut Stadt auch für die Stichwahl. Gesonderte Benachrichtigungen sollen nicht versandt werden.

Ja. Die Briefwahlunterlagen für die Stichwahl konnten nach Angaben der Stadt bis zum 21.02.2025, 18 Uhr bei der Briefwahlstelle beantragt werden. Der Antrag konnte persönlich unter Vorsprache in der Briefwahlstelle, per Post, per Fax oder per E-Mail gestellt werden. Grundsätzlich konnten Wählende bereits bei der Beantragung der Briefwahlunterlagen für die Hauptwahl angeben, dass sie auch bei der Stichwahl per Briefwahl abstimmen wollen.