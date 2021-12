Kleine und große Mitspieler werden darin Teil einer spannenden Geschichte in der Wunderkammer der Franckeschen Stiftungen, die mit kreativen, analogen Spielen verknüpft ist. Von Zuhause aus, während einer Reise nach Halle oder bei einem Besuch in den Stiftungen, können die Spieler in die Stiftungsgeschichte eintauchen und diese mitgestalten.