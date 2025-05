Die Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen in Halle ist eine der besterhaltenen Universalsammlungen aus der Frühen Neuzeit in Europa. Am Samstag wird die neue Jahresausstellung "300 Jahre Neugier. Verborgenes Wissen aus der Wunderkammer des Waisenhauses" eröffnet.

Das Besondere an der Wunderkammer in Halle ist: Hier wurde erstmals in einem musealen Raum das damals revolutionäre Ordnungssystem von Carl von Linné angewendet, das sich als "Systema Naturae" bis heute erhalten hat. Das System sei ständig nach den neusten Erkenntnissen erweitert worden, sagte Ko-Kurator Tom Gärtig. Das sei unter anderem an einem großen Walknochen zu erkennen.