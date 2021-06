Die Franckeschen Stiftungen in Halle wollen in einem zweiten Versuch Unesco-Welterbe werden. "Bildung für Alle" werde Thema des Antrags sein, die Geschichte wie auch die Gegenwart würden einbezogen, teilten die Stiftungen am Dienstag in Halle mit. Es solle die Ideengeschichte und die pädagogische Praxisgeschichte mit der Architektur der Stiftungen in Verbindung gesetzt werden. Man wolle einen Baustein liefern, der auf der Unesco-Welterbeliste noch unterrepräsentiert sei. Ein erster Antrag war Ende 2015 zurückgezogen worden, nachdem ihm keine Chancen eingeräumt worden waren.