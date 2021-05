Die Franckeschen Stiftungen in Halle nehmen mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt einen zweiten Anlauf, in die Welterbeliste der Unesco aufgenommen zu werden. 2016 hatte die ehemalige Schulstadt unweit des Stadtkerns einen ersten Antrag zurückgezogen. Nun soll die Arbeit an einem neuen Antrag aufgenommen werden.