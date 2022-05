Auch die Freibäder, Seen und Naherholungs-Zentren in Magdeburg starten am Wochenende in die neue Saison. Wie die Stadt meldet, sind sowohl die beiden Naherholungs-Zentren Barleber See und Neustädter See als auch das Freibad Süd und das Erich-Rademacher-Bad ab Samstag für Besucher offen. Im Carl-Miller-Bad können demnach voraussichtlich ab dem 28. Mai Gäste begrüßt werden.