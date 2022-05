Am Ende liegen viele gute Vorschläge auf dem Tisch, aber wirklich konkret wird es nicht. Fest steht nur, dass das Grundstück noch einige Wochen durch Bauzäune abgesperrt bleibt, weil an der Steinmauer, die die Kastanie umgibt, noch ein Geländer gebaut werden soll. Das sei so vorgeschrieben, erklärt Christine Fuhrmann. Danach wäre wieder alles frei zugänglich.