In Halle ist am Freitag der Sommerkongress von Fridays for Future gestartet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland wollen nach eigenen Angaben Wissen und Erfahrungen austauschen und auch den globalen Klimastreik am 20. September vorbereiten. Außerdem sollen Strategien für die Zukunft diskutiert werden.