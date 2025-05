Die Kinder gehören zu den insgesamt 550, die seit 2010 an dem Projekt "Max geht in die Oper" teilgenommen haben. Acht verschiedene kulturelle Orte haben sie im Lauf eines Jahres in Halle entdeckt. Der Projektname steht dabei nur beispielhaft für alles, was sie kennengelernt haben: die Oper, das Neue Theater, den Botanischen Garten oder das Landesmuseum. Alle Ausflüge sollen möglichst interaktiv sein. So bastelten sie Traumfänger, bauten Puppen im Puppentheater oder kochten über Feuer wie die Steinzeitmenschen.