Darin verweist der SFV auf sein wohlwollendes Verhalten gegenüber dem Verein und den ausgehandelten Kompromiss, der Kine em überhaupt erst ermöglicht habe, weiter in der Stadtoberliga zu spielen. Auch die Kritik an dem Schiedsrichter bezeichnet der Verband als "besonders enttäuschend". Zumal der betreffende Schiri Obmann des Schiedsrichterausschusses sei und eigentlich auf Landesebene pfeife – also ein sehr erfahrener Unparteiischer sei. Wörtlich schreibt der SFV: "Die Akzeptanz der Rolle von Schiedsrichtern gehört zu den grundsätzlichen Erfordernissen", um am Spielbetrieb teilnehmen zu können.