Nach 18 Jahren schließt am 31. Dezember die Galeria Kaufhof-Filiale in Halle. Danach muss die Filiale noch geräumt werden. Zum 31. Januar sei Galeria komplett raus aus dem Gebäude, dann ende auch der Mietvertrag, sagte Galeria-Pressesprecher Patrick Hacker MDR SACHSEN-ANHALT.

Bereits Mitte Dezember hatte Hacker mitgeteilt, man biete Nachmietern Unterstützung an und prüfe im Zweifelsfall gerne, ob man nicht auch schon etwas früher den Weg für die Nachnutzung frei machen könne.

Ab 1. Februar könnten Interessenten in Halle die bisherigen Galeria-Räume ohne Absprachen mit der insolventen Kaufhauskette anmieten. Interesse zeigte bisher öffentlich nur der Onlinehändler buero.de .

Viele Regale sind bereits leer. Bildrechte: Steffen Schellhorn

Obwohl das Unternehmen von seinen ursprünglichen Plänen, insgesamt 47 Galeria-Filialen zu übernehmen, inzwischen abgerückt ist, hat es nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT weiterhin Interesse an der Filiale in Halle. Dort soll ein Modellprojekt aufgezogen werden. Nach Angaben eines Vermieters der Immobilie in Halle, der Leipzig Stadtbau AG, hat es aber auch Anfragen anderer Mietinteressenten gegeben.