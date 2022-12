Innenstadt Galeria in Halle schließt früher als erwartet

Bereits zum Ende des Jahres wird die Galeria-Filiale in Halle am Markt schließen. Das kündigt das Unternehmen für die Kunden im Laden auf Schildern an. Bisher war vom Ende des Kaufhauses in Halle im Januar die Rede, wenn der Mietvertrag endet.