Das einstige Warenhaus von Galeria Karstadt Kaufhof auf dem Marktplatz in Halle wird noch mindestens die kommenden zwei Jahre leerstehen. Das teilte ein Sprecher der Leipziger Stadtbau AG MDR SACHSEN-ANHALT mit . Ziel sei es, die ersten Flächen Mitte 2026 zu übergeben. An wen, wurde nicht mitgeteilt. Zum laufenden Verhandlungsstand wolle man keine Angaben machen, hieß es.

Die Leipziger Stadtbau AG hatte die Kaufhof-Immobilie vor zwei Jahren gekauft. Geht es nach dem Unternehmen, sollen Geschäfte, Gastronomie, ein Supermarkt und Büro-Räume in das Gebäude einziehen. Das ebenfalls leerstehende Nachbargebäude mit Terrasse, in dem früher auch Galeria untergebracht war, gehört einem anderen Besitzer. Was dieser plant, ist unklar.

Deutschlands letzter großer Kaufhauskonzern ist seit langem in der Krise. Anfang dieses Jahres hatte das Unternehmen erneut Insolvenz angemeldet. Im Mai stimmten die Gläubiger dem Plan zur Sanierung des Unternehmens zu. Neue Eigentümer sind die US-Investmentgesellschaft NRDC und eine Beteiligungsfirma des Unternehmers Bernd Beetz werden. Die Zahl der Filialen wird jedoch sinken, auch die Galeria-Filiale in Chemnitz muss schließen. Noch hat Galeria 92 Filialen in Deutschland, bis Anfang September soll diese Zahl aber auf 83 sinken. Noch vor vier Jahren waren es mehr als doppelt so viele, und zwar 171. Künftig wird das Unternehmen bundesweit rund 12.000 Beschäftige haben.