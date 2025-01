Eines der beiden ehemaligen Kaufhof-Gebäude in Halle soll im Frühjahr 2026 wiedereröffnet werden . Das haben die Stadt Halle und ein Investor am Dienstag bekannt gegeben.

Dem Investor zufolge will ein großer Einzelhändler den Großteil der Fläche nutzen. Dieser werde ein Publikumsmagnet für die Innenstadt. Um welches Unternehmen es sich konkret handelt, wurde noch nicht mitgeteilt. Weitere Einzelhändler und Gastronomie sollen den Angaben nach mit in das Haus einziehen.

Am 30.12.2022 hatte die Galeria-Filiale in Halle ihren letzten Verkaufstag. Seitdem stehen die beiden Kaufhof-Gebäude am halleschen Marktplatz leer – allerdings nicht durchgängig. So wurde etwa beim Wissenschaftsfestival "Silbersalz" 2024 aus dem ehemaligen Kaufhaus ein Eventzentrum mit Pop-Up-Kinosaal, Ausstellung, Installationen und Party.