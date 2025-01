Gastro und Einzelhandel Das ist der Nachfolger für Galeria in Halle

Einzelhandel und Gastro Galeria Halle: So soll die frühere Kaufhof-Filiale wiederbelebt werden

30. Januar 2025, 11:18 Uhr

Seit der Insolvenz von Galeria herrscht auf dem Marktplatz in Halle Tristesse. Nun gibt es Hoffnung: Im Frühjahr 2026 soll eines der beiden ehemaligen Kaufhof-Gebäude wieder öffnen. Das haben die Stadt und der neue Besitzer bekannt gegeben. In den Umbau werden demnach zehn Millionen Euro investiert. Unter anderem will sich ein großer Einzelhändler ansiedeln.