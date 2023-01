Großalarm am Sonnabend Ursache für Gasgeruch in Halle noch unklar

Der Geruch von Gas und faulen Eiern hat in Halle am Wochenende einen Großalarm ausgelöst. Mitarbeitende der Stadtwerke und die Feuerwehr waren deshalb am Sonnabend im Einsatz. An der Ursache wird noch geforscht.