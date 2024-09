Ein 59-jähriger Mann soll in Halle mit einer Gaspistole auf zwei Menschen geschossen haben. Wie die Polizei mitteilte, blieben beide unverletzt. Die Schüsse seien am Sonntagnachmittag in einem Hinterhof in der Wolfstraße gefallen. Dort hätten sich eine Frau und ein Mann aufgehalten. Sie sahen einen Mann an einem der Wohnungsfenster und alarmierten die Polizei.