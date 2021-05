Gastronomen sehen Testpflicht als unverhältnismäßig an

Und genau an der Testpflicht entzündet sich der Unmut vieler Gastronomen. In einem Brief an Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) beschweren sich nun um die 50 Kneiper, Cafébetreiber und Restaurantbesitzer aus Halle, die nach eigenen Angaben fast 100 Gastronomie-Betriebe in der Saalestadt führen, über die Unverhältnismäßigkeit dieser Forderung.

Steffen Hansen, Sprecher der Gruppe und Besitzer von vier Gastronomie-Betrieben in Halle mit ca. 50 Mitarbeitern, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Für einige Restaurants mag sich der Aufwand lohnen. Doch für die meisten meiner Kollegen übersteigt die Testpflicht in Freisitzen das Maß des Möglichen."

Wer lässt sich denn für einen Cappuccino extra testen? Steffen Hansen Gastronom aus Halle

Dass trotz strikter Hygieneauflagen immer noch Corona-Tests verlangt würden, verursache aber nicht nur einen großen logistischen Aufwand, sondern "übersteige auch jede Norm, die bei anderen Branchen angesetzt" werde. In dem Brief, der MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, heißt es weiter, dass somit der "Geschäftsbetrieb wirtschaftlich sehr schwierig und in vielen Fällen sogar sinnlos" sei.

Sie verhindern so keine Hotspots, sondern sie schaffen diese! Aus dem Brief hallescher Gastronomen an den Wirtschaftsminister

Die Gastronomen schreiben außerdem: "Unsere Gäste stehen in der Testschlange ohne Test mit max 1,5 Metern Abstand, fahren im Bus oder der Bahn ohne Test und Abstand zu uns und müssen vor unserem Lokal warten, bis wir die Maßnahmen bei jedem geprüft haben." Und erheben in der Folge einen schweren Vorwurf an die Politik: "Sie verhindern so keine Hotspots, sondern sie schaffen diese!"