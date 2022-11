Vieles lernen sie an der Uni in Rollenspielen und sind von dieser Art des Lernens begeistert. Eine Studentin spielt die Schwangere, eine die Hebamme und eine dritte beobachtet lediglich. Da geht es zum Beispiel um die Wochenbettvisite bei Mutter und Kind nach der Geburt. "So können wir Situationen, die auch in der Praxis entstehen, im Vorfeld üben. Können uns selbst reflektieren, wie wir gehandelt haben oder wie wir handeln müssen", sagen die Studentinnen. "Und es ist immer eine schöne Motivation, dass man weiß: Die Belohnung ist, wenn man dann in der Praxis ist, anwenden zu können, was man bis jetzt gelernt hat", erzählt die 19-jährige Sophie.

Bevor sie bei Patientinnen Blut abnehmen durften, übten die Studentinnen aneinander. Bildrechte: privat

Jede der 21 Studentinnen hat entweder einen Vertrag mit dem Universitätsklinikum in Magdeburg oder dem in Halle. Der Vertrag läuft über die Dauer des Studiums, sichert die Praxiseinsätze und ist verbunden mit einem Bruttogehalt von etwas über 1.000 Euro. Sophie aus Halle erklärt: "Ich habe einen Ausbildungsvertrag mit dem Uniklinikum in Magdeburg, bin aber bei einem extra Klinikum, weil wir nicht alle zusammen in der Uni-Frauenklinik in Magdeburg sein können." Bei Luise ist es ähnlich. Sie hat ihren Vertrag mit dem Uniklinikum in Halle geschlossen, arbeitet aber im Kreißsaal in Merseburg am Carl-von-Basedow-Klinikum.



Etwa 20 bis 30 Geburten hat Sophie bisher erlebt, inklusive Kaiserschnitte. Die allererste Geburt, bei der sie dabei war, war für sie ganz besonders. "Diese Vertrauensbeziehung zur Frau aufzubauen – das ist mir wirklich in Erinnerung geblieben: die Zeit, die Frau, der Partner, weil ich da wirklich eine sehr schöne Beziehung aufbauen konnte", erzählt sie. Sie hatte die Frau schon fast sieben Stunden betreut, bis das Kind geboren wurde. "Sie hat mir auch so eine Dankbarkeit vermittelt. Das ist mir einfach sehr in Erinnerung geblieben. Auch das Handeln der Hebamme, was ich da das erste Mal so richtig wahrnehmen konnte."