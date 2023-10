9. Oktober Halle gedenkt kommende Woche der Opfer des Attentats vor vier Jahren

Kränze werden vor der Synagoge niedergelegt, die Bahnen stehen für einige Minuten still – am 9. Oktober, dem Tag, an dem ein Attentäter vor vier Jahren einen Anschlag auf die Synagoge verübte und zwei Menschen tötete. So wird in der Stadt der Opfer des Anschlags gedacht.