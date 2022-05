Was vor 89 Jahren undenkbar gewesen wäre, war am Donnerstag in Halle möglich: Zum Gedenken an die Bücherverbrennung im Jahr 1933 las ein hallescher Lyriker und Literaturkritiker aus den damals verbrannten Werken. Am Ort der Verbrennung des 12. Mai 1933 kamen so unter anderem Erich Kästner, Thomas Mann, Joachim Ringelnatz, Nelly Sachs und Franz Kafka zu Wort.