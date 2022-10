Das Glockenspiel des Roten Turms gedenkt am Abend mit fünf Stücken dem Anschlag. Bildrechte: dpa Am Abend klingen laut Mitteilung des Stadtmuseums vom Carillon des Roten Turms fünf Stücke in Gedenken an den Anschlag.



Das Bündnis "Halle gegen Rechts" kündigt ab 19:00 Uhr gemeinsam mit dem Friedenskreis Halle e.V. und dem Evangelischen Kirchenkreis Halle-Saalkreis eine stille Gedenkveranstaltung in der Nähe des Geoskops an.

19:30 Uhr: Dokumentarfilm im "Puschkino"

Der Dokumentarfilm zur Performance "Keep me in mind", die nachmittags im Neuen Theater gezeigt wird, hat am Abend Premiere im "Puschkino". Anschließend findet den Veranstaltern zufolge ein Gespräch mit der Regisseurin Christina Friedrich, dem Künstler Michael Bauchli, dem Bundestagsabgeordneten Karamba Diaby und dem Intendanten des Neuen Theaters, Matthias Brenner, statt.

Das Bündnis "Halle gegen Rechts" organisiert laut Sprecher Valentin Hacken in diesem Jahr keine eigenen Veranstaltungen, sondern will vor allem dafür sorgen, dass der Jahrestag öffentlich sichtbar ist. "Das machen wir mit Großflächenbannern und Plakatkampagnen", sagte Hacken. Diese stehen demnach an 15 Orten in der Stadt. Das Bündnis habe zudem auf seiner Website eine Übersicht der Veranstaltungen, die regelmäßig aktualisiert werde.